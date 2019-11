A gobernar se ha dicho

En medio de efervescencias políticas post-electorales, inicia hoy el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, quien será el décimo quinto gobernador de Baja California en substitución de Francisco Vega.

A pesar de que aún no se ha pronunciado la Suprema Corte de justicia de la Nación sobre la inconstitucional o la legalidad de ampliar el mandato a cinco años, lo cierto es que los cachanillas, como el resto de bajacalifornianos imagino, queremos -y debemos- seguir siendo proactivos por mejorar las condiciones de vida y convivencia en nuestro estado y ciudad.

En tanto se aclare la medida propuesta por ampliar el período de gobierno, con seguridad los cuestionamientos e impugnaciones seguirán localmente y entre las instancias estatales y federales, entre la sociedad (si bien no toda) y los gobernantes y legisladores locales. Pero independientemente de esto, el gobernador entrante a partir de hoy viernes 1 de noviembre deberá de mostrar empatía para ir cerrando heridas, para reconstruir un ambiente de civilidad, para oír y atender a simpatizantes como también a los críticos.

Implicará, como lo señale en este espacio el 25 de Julio, que no se tomen decisiones en lo oscurito, es decir, gobernar sin parcialidades, administrar con racionalidad y alta productividad a la hora de emplear los recursos públicos. Si se procede así a partir de hoy que se formaliza el cambio de gobierno y asume uno afín a los lineamientos del gobernante federal, se estará ayudando a construir la llamada cuarta transformación sin quebrar el modelo democrático vía votaciones mal estructuradas ni usando consultas a modo. Lo que quiero, al igual me magino de cientos y miles de residentes de Baja California, es que se cierren las puertas de la ilegitimidad.

Ya alguna vez lo he expuesto y retomo que Convencer, Informar, Respetar las Políticas Públicas, Autocontrol, Empatía, Liderazgo y Estado de Derecho es lo que habrá de prevalecer en el gobierno Morenista de Baja California. Cualidades que deberán tomarse siempre en cuenta para desarrollar obras de infraestructura y con base en ella también mejorar la movilidad; para programas sobre el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, incluida la recolección de basura, el reciclaje y el abastecimiento de agua basado en su uso racional; programas acertados para la prestación de servicios públicos a la salud y también para la atención (temporal o permanente) de los migrantes y por supuesto para los asuntos relacionados con la seguridad para las empresas, los comercios, los trabajadores y los ciudadanos; de este último deseamos efectivamente se trabaje con inteligencia y coordinación para erradicar la violencia.

Y para terminar este espacio, para la industria manufacturera de exportación, espero del nuevo gobernador y su equipo de colaboradores que se comprendan y atiendan las propuestas del sector, pues estamos en la zona fronteriza considerada como libre, para lo cual deberán evaluarse y redefinirse si es el caso los lineamientos de fomento e incentivos fiscales.



* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.