“Cuando se pierde dinero nada se pierde; cuando se pierde salud, algo se pierde; cuando se pierde el carácter todo se pierde”.

BILLY GRAHAM.

En una ocasión le preguntaron a Steve Jobs la clave de su éxito, y él contestó que estaba convencido que gran parte del mismo era el haber dicho NO a muchas oportunidades que le presentaron y haberse concentrado en unas pocas. Si a ti te preguntaran estimado lector ¿a dónde vas? ¿qué contestarías?.

BILLY GRAHAM

El famoso pastor norteamericano Billy Graham, a la edad de 86 años, y ya delicado por el mal de Párkinson, lo invitaron a un banquete en su honor. Duda en aceptar, pero le insisten, que nomás se presente, no tiene que brindar mensaje alguno, entonces está consciente y va.

Ya estando en el evento, da un pequeño mensaje de agradecimiento. En el mismo aprovecha para recordar una breve historia del Dr. Albert Einstein, el famoso científico.

Einstein toma un tren saliendo de Princeton, y en el camino llega el empleado encargado de recoger los boletos, y el científico busca el boleto en su ropa, y no lo encuentra. El empleado lo reconoce y le dice que no hay problema, está consciente de que sí lo compró. Sigue con su trabajo de recolectar los boletos, y antes de pasar al siguiente vagón se da cuenta de que Einstein está de rodillas buscando debajo del asiento su boleto. Se regresa con él y le informa de nuevo que sabe quien es y que no es necesario buscar su boleto, y Einstein le respondió: “mil gracias joven, también sé quién soy, lo que no recuerdo es a donde voy…”

COMENTARIO DE GRAHAM.

Al terminar la anécdota, Graham comenta con su auditorio que está estrenando un traje, y que toda la familia le comentó que se veía muy bien. Este traje, agrega Graham, me lo voy a poner dos veces, la primera es en esta ocasión que estoy con ustedes, y la segunda cuando me pongan en el ataúd.

Cuando se enteren de la noticia de mi fallecimiento por favor no se pongan tristes, nomás les pido que recuerden lo siguiente: al igual que Einstein si sé quien soy, pero en mi caso sí sé hacia donde voy.

Conclusión estimado lector, gran parte del éxito de una persona y de una organización es el conocimiento claro de su misión, de su razón de existir, de lo que tiene que realizar con los recursos que maneja. Jobs con su gran visión capta que Apple no es una empresa de computadoras sino de entretenimiento y que el iPhone es una plataforma para el futuro desarrollo de Apps. Y así como Billy Graham tiene claro dónde va después de su paso por este mundo.

Estimado lector , ¿ya tienes claro a donde vas, en lo profesional y en lo personal? De esto dependerá tu éxito en ambas. ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.