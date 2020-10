A cuidarnos

El Covid–19 nos ha cambiado la vida a todos, desde los niños escolapios hasta los políticos, de empleados sin trabajo, hasta empresarios que cerraron su negocio. Los días pasan con el registro de contagiados y muertos, de internados en hospitales y se uno que otro que la libró, pero quedó dañado de sus pulmones, riñones, corazón y otros órganos.

Los políticos, más bien quienes nos gobiernan, desde hace meses están declarando una victoria sobre el coronavirus, pero poco a poco se van dando cuenta de la realidad, no se ha vencido nada. Los rebrotes ponen a los gobiernos en el mundo en alerta y retoman medidas de cierre de negocios y resguardo en casa, incluso, declarar el toque de queda para que la gente realmente se quede en casa.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este fin de semana de luto por las muertes por el Covid-19, sin embargo este hombre sigue sin usar el cubrebocas, un mensaje negativo a la gente del que debería mandar. Un Hugo López Gatell que duda de la efectividad en el uso del cubrebocas. Mientras, en Tijuana, la alcaldesa, Karla Patricia Ruiz MacFarland ya piensa en multar a la ciudadanía que salga a la calle sin cubreboca.

En Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, una alcaldesa contagiada de Coronavirus, trata de tomar medidas para frenar el incremento de contagios en la capital bajacaliforniana. Incluso, sus retenes a la frontera Calexico-Mexicali pretenden, además de requisar cerveza, informar y vigilar que no ingresen al país ciudadanos estadounidenses infectados por Covid-19. En las calles en todo el país se siguen viendo personas sin cubrebocas, en dependencias la saturación de personas sin orden, los bancos, que ganan enormes cantidades de dinero, no han mejorado el servicio y a las afueras siguen las multitudes.

Hay que retomar las medidas una y otra vez. La UABC ya informó a la comunidad universitaria que concluirán el semestre a distancia, no habrá clases presenciales. No digamos los estudiantes de preescolar a preparatoria, que, si bien ha sido muy difícil para alumnos, maestros y padres de familia, hay la duda de cuanto y cuantos realmente van aprovechar el tiempo de clases a distancia. Las autoridades de educación son optimistas, los padres de familia y alumnos no tanto.

Mientras no haya una vacuna contra el coronavirus, nuestra vida tiene que ser con mucha precaución, evitar acudir a lugares cerrados como restaurantes, cines, etc., quedarnos en casa lo más posible. Utilizar el cubrebocas para no contagiarnos si somos asintomáticos, o no contagiarnos nosotros. La sana distancia en todos los lugares donde tenemos que acudir.

Cambiando de tema, este domingo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez va a cumplir un año al frente del gobierno. Dará su informe de actividades y me imagino lo que va a decir, puras loas propias y el cumplimiento de sus promesas de campaña, no todas claro. Pero los muertos por las pandemias del Covid-19, el crimen organizado y los feminicidios, serán las cosas de las que no podrá presumir. No se puede decir que no ha hecho nada. Por cierto, el presidente López Obrador le mandó una recomendación: no utilizar la entrega de despensas para ganar votos; no habrá decreto ni solución a los carros “chocolates” antes de la elección del 6 de junio de 2021. Y de la reducción de más de 800 millones de pesos para B.C. Bonilla se ha quedado callado.

*- El autor es periodista independiente.