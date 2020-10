A 6 días, Michael Moore insiste en sus predicciones para USA

Para quienes no lo conozcan, fue uno de los pocos líderes de opinión que predijo el triunfo de Trump en 2016. Ahora, cuatro años después menciona que quienes piensan votar a favor de Joe Biden, lo hacen como voto de castigo y no por simpatizar con el candidato, pues insiste que Biden no ha logrado conectar a sus seguidores, pero como muchos opinan, sería peor que continuara Trump en el poder.