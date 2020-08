7 emociones que controlan el dinero

El pasado martes anunció Rusia el registro de la primera vacuna contra el Covid-19. Ayer miércoles nos enteramos que será fabricada en Brasil y el mundo entero respiró, aunque prometen que la distribución será hasta enero 2021. Veinte países han enviado sus peticiones para obtener varios miles de estas vacunas para sus ciudadanos. Llevamos más de 120 días con los mismos pensamientos que por primera vez estoy segura están presentes en todo el planeta. Las emociones están presentes en absolutamente todo lo que hacemos. Desde manejar un auto, etc., inevitablemente, somos seres sensibles ¿Qué le vamos a hacer? Algunos más que otros. El gran problema al que nos enfrentamos es cuando éstas nos superan y nos empiezan a costar más dinero del que deberían.

Por eso debemos aprender a contrarrestar los efectos que éstas tienen sobre nosotros y evitar que nos metan en problemas.

1. La tristeza: ¿Quién no ha terminado en un centro comercial después de una decepción amorosa? O ahora comprando artículos innecesarios en línea, a pesar de la pandemia las ventas online alcanzaron sus máximos históricos. La gran mayoría de nosotros lo hemos hecho y hemos terminado con algunas cosas de más, que en ese momento fueron parte de nuestra terapia de consentirnos. 2. El enojo: Tomar decisiones enojado es como saltar al vacío y casi siempre se cometen errores. Esta emoción es tan peligrosa que rebasa nuestro control metiéndonos en graves problemas. Si sientes que el ‘fuego’ te está consumiendo, contrólate y no tomes ninguna decisión relativa al dinero hasta que tu estado emocional sea distinto. 3. El miedo: Recuerdo cuando iniciaba la pandemia el miedo trajo como una de sus consecuencia que compramos papel sanitario. Las situaciones inestables o de crisis típicamente nos mueven el piso, lo cual nos obliga a tomar decisiones de manera descontrolada y apresurada. Estar en medio de un gran problema siempre exige soluciones rápidas pero con el dinero no se juega porque no regresa. 4. La felicidad: Sentirte lleno de alegría, energía y optimista es increíble pero a veces en esos momentos nos da por ponernos dadivoso y olvidarnos un poco del futuro resulta muy sencillo. Trata de mantener el equilibrio, aún cuando todo parezca ir demasiado bien. 5. Los celos: Envidiar lo que los otros tienen no te lleva a ninguna parte, sólo a gastar sin control para alcanzarlos. Recuerda que cada quien debe vivir su vida a su manera, así que escoge tu ruta y la de tu dinero. No mires a los demás, mantén la vista en alto en busca del futuro que quieres para ti. 6. La culpa: Esta emoción es difícil de manejar y se presenta cuando le fallamos a alguien o en algo, muy común en los padres de familia que por ausencias con los hijos son manejados por esta emoción, entonces de inmediato intentamos compensarlo a través del dinero, cuando esta debería ser la opción final. Trata de entender las causas de esto y genera hábitos que te pongan en una mejor posición.

* La autora es coach financiero.