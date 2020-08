Somos lo que Hacemos

El pasado 11 de mayo, justo el día en que la Suprema Corte de Justicia emitió su fallo, durísimo, por cierto, contrario a la pretendida ampliación de mandato a gobernador del estado, los diputados, decidieron con una votación de 18 a favor y 6 en contra aprobar un decreto que les permite reelegirse sin abandonar el cargo, beneficio que también aplica para alcaldes y regidores. De hecho, al requerir este decreto de la aprobación de por lo menos 3 Ayuntamientos, los alcaldes de Ensenada, Tijuana y la alcaldesa de Mexicali decidieron ni siquiera sesionar mandando con ello, el desafortunado mensaje de haberlo aprobado a través de la “aprobación ficta”

Lo he dicho antes, bienvenida la reelección de nuestras autoridades, sostengo que la misma debe de ser condicionada a su desempeño, no a la autorización de su partido político, por ello seguiremos teniendo políticos más preocupados por quedar bien con su partido y no con los ciudadanos. Adicionalmente la reforma en mención, debió, en el caso de contar con diputados imparciales, haberle otorgado el beneficio a los que vienen, no a los actuales, por ser este un claro beneficio a ellos mismos.

Tristemente significativo que, en plena pandemia, cuando nuestra gente se está muriendo por el COVID, el hecho de que nuestros políticos estén pensando en ellos, no en nosotros. Por ello desde el pasado 29 de mayo, titulé en una colaboración a esta ley como la Ley Gandalla.

Sostengo que nuestros políticos son un claro reflejo de nosotros los ciudadanos, por ello hicimos un llamado a la acción y junto con liderazgos sociales de Mexicali, Guillermo Rivera, Fernando Rosales, Araceli Piña, Héctor Ibarra, Octavio Sandoval, Miztly Méndez, entre otros, así como los presidentes y consejeros de la COPARMEX en nuestro estado solicitamos al Instituto Estatal Electoral la realización de un Referéndum para poder llevar a cabo, a través de éste mecanismo, a juicio popular lo que los diputados y alcaldes nos negaron. Pequeño detalle, para lograrlo se necesitaban poco más de 42 mil firmas, el equivalente al 1.5% del padrón electoral de nuestro estado.

El martes 18 entregamos al IEE 62,285 firmas, esto fue posible porque grupos que con anterioridad hemos sido consideramos antagónicos, logramos ser lo que nuestra sociedad demanda, ciudadanos comprometidos, no simples habitantes de una comunidad; nos unió la convicción y la fuerza de la razón que exige tener diputados comprometidos con nuestra gente, repito, en nuestro estado nuestra gente hoy se está muriendo por una gripe que deja a su paso dolor y desolación, mientras ellos están más preocupados por llevarse hasta los lápices del escritorio para ganar unos tristes votos más.

Nuestro más grande agradecimiento a cientos de bajacalifornianos que nos permitieron salir a recabar estas más de 62 mil firmas, son un claro ejemplo de lo que juntos podemos lograr, pero también es una clara muestra de que, de nosotros, no de políticos irresponsables de quinta, somos la solución que nuestro estado demanda. ¡Qué pena que el Secretario General de Gobierno piense que todos somos iguales!, #AmiNoMePagaron

¿Cuántos denarios te di, cuántos me vas a regresar?, es momento que cada quien asuma su respuesta, hoy parece que estamos 62,285 ciudadanos dispuestos a construir un mejor estado, usted, ¿se sumará?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.