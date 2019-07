 5 tips para ser más productivo

“Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible”. – San Francisco de Asís.

La frase de San Francisco es muy retadora, está diseñada para derrumbar todo pretexto o justificación para no hacer las cosas. Es algo así como la kryptonita para los holgazanes, o como ahora les dicen en estos tiempos de extremo cuidado lingüístico: procrastinadores. Huevones les decían en otros tiempos.

El tema que te quiero compartir hoy no es sobre la holgazanería, al contrario, es sobre cómo hacer más, cómo alcanzar más metas y cómo organizarnos para que las empresas y las personas seamos más productivas.

1. Establece metas claras.

Todo parte de qué quieres hacer, si no tienes claro el objetivo te auguro problemas en el camino, tal vez este ha sido mi principal problema y generalmente nos sucede a los distraídos, los activos, los creativos o los inquietos. Fíjate metas claras, alcanzables y medibles.

2. Capacita y empodera.

Nada lograrás por ti mismo, por lo menos en la empresa no porque ahí todo es trabajo en equipo. Yo cada vez me convenzo de que dejando al equipo hacer las cosas, estas salen mucho mejor. El secreto está en mostrarles el camino, capacitarlos y dejarlos ser. Confía, yo he confiado y los cambios han sido importantes.

3. Usa tecnología.

Hoy en día existen numerosas aplicaciones que nos ayudan a ser más productivos. Yo uso una que se llama MeisterTask para organizar las tareas de mis proyectos y compartirlas con el resto del personal, también procuro trabajar todo en “la nube” para evitar perder información y trabajar en equipo todos al mismo tiempo, también uso Calendly, una aplicación que pone fin al estar yendo y viniendo con mails para ponernos de acuerdo qué día y a qué hora llevar a cabo una junta de trabajo. Unos cuántos pesos de más al mes invertidos en tecnología te harán un enorme favor.

4. Bájale a la rigidez y burocracia.

Durante los primeros años de mi vida como emprendedor cometí el gravísimo error de querer todo organizar a niveles micro, tarde entendí (pero entendí) que las empresas de servicio como la mía necesitaban tener mucha más flexibilidad pues el servicio al cliente y la naturaleza de mi trabajo (marketing, investigación de mercados o publicidad) tenía que ver con muchos factores externos que estaban fuera de mi control. ¿Qué hice? Desarrollé un proceso general fijo de operación pero con muchas partes flexibles para no caer en burocracia. Ha funcionado.

5. La comunicación es más importante de lo que crees.

De nada sirve el huevo si no sabes cacarearlo, dice el dicho. Hoy tenemos a las redes sociales que nos permiten dar a conocer con creatividad mucho de lo que hacemos, sólo te recomiendo que lo hagas con estrategia, con mesura y especialmente con contenido real. A la gente nos gusta ver casos reales, ejemplos de verdad y todos tenemos algo qué compartir para ayudar a otros. Saber comunicar hace la diferencia en toda empresa, especialmente en el equipo de trabajo pues con ello nos motivamos, nos empoderamos y nos comprometemos a trabajar más… y mejor.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.