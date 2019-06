29 Fiestas de la Vendimia

"En el vino está la verdad"

Plinio



Soy un convencido, si alguna festividad en nuestro estado de Baja California debe hacernos sentir sumamente orgullosos y distinguidos en nuestro país y el mundo entero, esa sin duda alguna debe de ser la gran celebración que año con año sucede en Ensenada, justo en el corazón de nuestro singular y querido Valle de Guadalupe, la de las cada vez más espectaculares fiestas de la vendimia con la que se honra y se bendicen las uvas que darán vida a los nuevos caldos que fermentar... a la nueva añada por venir...

Y es que el tema no es menor, alrededor del boom del vino mexicano que por lo menos durante los pasados 10 años se ha venido ganando un espacio de prestigio y respeto nacional e internacionalmente gracias al trabajo de quienes han visualizado y labrado su destino (mismo que no solo podía sino merecía partiendo de la base de la bendición y carácter único del terruño) ha dado vida a una mágica historia de éxito entre quienes supieron tomar la decisión correcta de invertir con visión de largo plazo pensando en la calidad y no en la cantidad dando vida a proyectos vitivinícolas de los más altos estándares tanto en campo como en bodega, equiparables a los que podemos ver en Napa, La Rioja o La Toscana...

He ahí la narrativa que ha dado origen a lo que hoy, insisto, es la festividad de mayor prestigio y distinción en nuestra entidad y que no solo cada vez convoca a más visitantes nacionales y extranjeros, sino que afortunadamente se ha venido posicionando como una en donde el pilar insustituible siempre será el vino y su proceso a la par de que se vislumbra desde ya el detonante turístico que significa generar la experiencia completa respecto a grandes sitios gastronómicos y hoteleros que en sí mismos representan el complemento perfecto para hacernos caer en cuenta del potencial que en todos sentidos representa la realidad descrita, misma que está destinada a seguir el camino del fortalecimiento y la integración a través de proyectos armónicos de la iniciativa privada en donde de igual manera el involucramiento gubernamental, en temas como pudiera ser la infraestructura carretera, juega un papel trascendental.

En este contexto, en días pasados se dieron a conocer por parte de los organizadores (Comité Provino BC) los detalles de las Fiestas de la Vendimia 2019 en su edición 29 que se llevarán a cabo entre el 25 de julio y el 18 de agosto.

25 días de intensas y diversas actividades en donde participan 62 bodegas con más de 35 eventos (conciertos de artistas de talla internacional, cenas maridaje con reconocidos chefs invitados, la gran muestra del vino, concurso de paellas "Dr. Ramón García Ocejo, degustaciones, catas dirigidas, talleres de apreciación de vino, visitas enológicas, verbenas familiares, etc) en donde se espera recibir a más de 120 mil visitantes durante los festejos.

En este sentido, las palabras del presidente de Provino (Fernando Pérez Castro) en la rueda de prensa en CDMX en donde se presentó oficialmente el programa no pueden ser más elocuentes respecto a lo acertados que están quienes encabezan y conceptualizan unas fiestas que deben durar para siempre creciendo por lo que aportan en todos sentidos, "atrás de los eventos que hacemos estamos los productores, los trabajadores en bodega y la gente de campo. Nuestra prioridad es transmitir y dar a conocer lo que hacemos, que crezca nuestro municipio e industria más allá de motivos comerciales".







*El autor es editorialista local/consejero CDEM.