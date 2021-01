2020 un año para el olvido

El 2020 debería de ser un año para olvidar pronto, pero será un año que siempre recordaremos, para bien y para mal.

¿Cómo terminamos el 2020?, creo que como dijo “Cantinflas”: “…estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien pero, era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad…”, esto por la incertidumbre del 2021, donde sentimos que nos mata más la duda que el desengaño.

Han sido nueve meses complicados, no solo llenos de incertidumbre, también claro la ansiedad, el insomnio, días de aburrimiento, mucha reflexión, hipocondría...que cóctel resulto el 2020. Y a pesar de ello tener tanto que agradecer:

El bendecido regalo de despertar a un nuevo día cuando otros se han ido: mi madre el mes de Julio, mis tíos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, deporte, de creencia, etc.; estar inmejorable salud que muchas personas han perdido, tanto por crisis sanitaria como por antiguos padecimientos; haber tenido la oportunidad de ayudar a otros por medio de ejercer la filantropía; contar con un empleo y con un cuerpo sano para encontrarlo por medio de la innovación, el acceso a la tecnología, así como una constante preparación que hace poco estaba tan lejos y hoy tan cerca por medio de las redes; también agradecer por haber tenido la fortaleza que nos mantiene en el camino y nos permite seguir luchando poniendo buena cara a los problemas diarios no tan cotidianos; agradecer mucho por haber contado con la ayuda de personas solidarias, afines o no, pero que respetaron las formas personales; como no agradecer también a cada miembro de la familia : mi esposa Wendy, mis hijos: Norma, Marco, Paco, Pato, Gadiel y Demian, hermano y familiares. Se perdió familia, pero demos gracias por la vida de quienes partieron y todo lo hermoso que nos hayan dejado.

Se necesita agradecer a esos hombres y mujeres que escogí para caminar en esta vida, a los están conmigo desde hace años y a los recientes, por que hemos reído y festejado cuando las cosas nos salido bien y por qué a la distancia se comprende que hemos madurado juntos.

Por otra parte también debe haber buenos deseos y en esta ocasión y por este medio te deseo: que la Fe de unos con otros venza la sospecha y cualquier desconfianza; también que la Esperanza nos reconforte superando todo miedo y ansiedad en tiempos de pandemia; así también que la Caridad nos transforme y se manifieste en Generosidad sin límites capaz de dar el primer paso y salir al encuentro en el Amor y ofrecer siempre nuestra vida en una lógica del Don y la Gratitud; espero que toda nuestra mente, afectos, imaginación, creatividad, entrega, memoria y síntesis de vida sean capaces de re-ligarse al Gran Arquitecto del Universo y por supuesto que un Próspero 2021

Quiero mandarte mi apoyo y mis ganas, muchas ganas, para salir de esta. Saldremos, por supuesto, reforzados y, si cabía duda, con la plena convicción de que los seres queridos son imprescindibles.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.