2ª gran mañanera. (segunda parte)

Una semana atrás opiné sobre el informe presidencial, el segundo coincidente con la fecha de inicio, pero como uno más de los que se han hecho desde julio del 2018. Ahora toco algo de lo que se dijo -y no se dijo- de la economía nacional.

Empiezo diciendo que en materia de economía, ya había sido dado el informe antes de que lo hiciera el presidente; si, una semana antes lo hizo el secretario de hacienda, quien sí sabe del tema, durante una reunión privada con los diputados de Morena y de la cual luego salieron algunos detalles. El secretario señaló que nos encontramos como país en la crisis más grave que se haya padecido desde 1932, además de que los guardaditos que pudieran utilizarse para fines de emergencia ya se habían agotado.

Ciertamente el presidente dijo algo de la crisis en su informe, pero no fue tan claro y contundente como este funcionario, lo cual indica la falta de coincidencia entre el presidente y el titular de hacienda; poca coincidencia y conciencia presidencial porque mientras que quien habita el Palacio Nacional insistió en que la recuperación será rápida en forma de V, el responsable de las finanzas mexicanas manifiesta que el año 2021 ve a ser de muy profunda recesión y ya no digamos de este conflictivo 2020.

Para uno la recuperación será en V y rápida, para otro llevará más tiempo y podrá ser una U prolongada; uno señala que no fue tan grave la crisis ni tampoco la de salud pues se tiene domada y, el otro, reconoce problemas de desempleo, descenso en los ingresos de los trabajadores, familias y empresas. Pero la situación y los informes no se quedan en las percepciones y en los dichos cruzados.

Lo lamentable es que la emergencia económica obligaba a un plan consensuado y mejor productividad del gasto público; se hizo lo contrario en el ejercicio de este año y por lo que se empieza a ver tampoco lo será para el del 2021 ya que se comprometieron los recursos a obras como el tren maya, a la refinería en Tabasco y la siembra de árboles, en vez de ayudar a paliar los problemas de desempleo, caída de ventas y consumo, como tampoco para reducir el número de personas que entrarán en pobreza (de 6 a 10 millones de personas más) como lo han señalado el Coneval y otras instituciones incluidas la Cepal y la UNAM.

En otras palabras, desde la presidencia se mira a las obras, muy costosas y de poco efecto multiplicador en época de crisis, y el otro no pierde la vista, la inteligencia y la razón para mantener las finanzas y el país a flote.

Pero hay más del segundo informe no informe. como dice el refrán, se hizo caravana con sombrero ajeno. Como logro del gobierno se mencionó el aumento de las remesas como si fueran por sanas políticas públicas. No, no se reconoció que si aumentaron fue porque el gobierno (de Estados Unidos, no vaya a creer que el nuestro) apoyó con dinero y estímulos a los residentes y empresas en ese país, por lo que los connacionales mandaron más recursos a sus familias en México, ante la crisis sanitaria y económica que no han sido bien enfrentadas. Lo mismo es el jugar con datos del precio del petróleo como si por decisión y buena estrategia nacional haya pasado de 0 a 40 dólares; factor, también externo, en el que intervino el gobierno estadounidense cuando la responsable mexicana abandonó la reunión de productores mundiales que buscaban estabilizar la producción, oferta y precios.

Hay muchos aspectos alrededor de la segunda gran mañanera; quizás sea conveniente abordarlos más adelante.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.