10 puntos a considerar para trabajar con la agencia mas barata

Le voy a explicar que hacer para trabajar con la agencia de marketing digital más barata (incluyendo al sobrinity manager) y no morir en el intento. Vamos a explicar el DIY (do it yourself) porque créame que con los dos pesos que cobran las agencias ‘chavitas’ no lo van a hacer.

1. Determine su objetivo ¿qué quiere lograr? pero sea específico y muy claro, pregúntese ¿cuántos clientes mas necesita? ¿cuántos productos quiere vender y en que lapso de tiempo?, si no se lo preguntan, déjeselos claro.

2. Cuál es su presupuesto, sea sincero con Ud. mismo, si son mil pesos o diez mil, determine cuánto va a invertir mensualmente por lo menos durante 6 meses. Si la agencia le promete resultados en el primer mes por favor no se emocione, una estrategia de marketing digital requiere tiempo.

3. Buyer Persona ¿a quien le va a vender? describa a su comprador ideal, quién es, que le interesa, de que temas hablaría con él si lo tuviera enfrente (en www.adkprogram.com tengo un e-book gratis para determinar el buyer persona y también del diagnóstico de marca, ahí descárguelo). Lo mas probable es que no conozcan el tema, pero si de casualidad si lo saben dígales que le determinen por lo menos dos.

4. Pregúnteles si hacen diagnóstico de marca y que se lo entreguen por escrito. Para su referencia es determinar a su competencia, revisar las redes sociales y sitios webs, tiene que saber con quién se va a medir. Siga las instrucciones del e-book gratis y compare.

5. Lo mas probable es que si le digan los temas a desarrollar, eso se llama “matriz de contenido”, entonces pregúnteles sobre eso: ¿qué temas van a abordar? ¿cómo van a distribuir los contenidos? ¿qué días?

6. Dígales que ya tiene su Google Analytics integrado, así como el Google Search Console, que si a nombre de quien dan de alta el usuario, esto es para tener métricas del sitio web por ejemplo, identificar el tráfico a su sitio (entre otras cosas). Si se le quedan viendo con cara de “what???” recuerde que usted les está pagando dos pesos.

7. Pregúnteles cómo van a hacer el seguimiento a los ‘leads’, es decir, si van invertir en pauta (publicidad en Facebook) hay que registrar a los interesados (por llamarlos de algún modo amigable), que si cual CRM le recomiendan.

8. De los indicadores, mire, para ver cuánto invirtieron en Facebook Ads (o Instagram) y el resultado de las publicaciones, haga clic en CENTRO DE ANUNCIOS en su página de Facebook. Ahora bien, de nada sirve medir los likes, los comentarios o las impresiones, siempre compare con sus ventas; una excelente campaña publicitaria no significa conversiones ¿sonó la caja? ¿si o no? no se me pierda por favor en presentaciones de resultados hermosas, porque así las hacen: HER-MO-SAS pero no sirven de absolutamente nada. Ventas por favor.

9. El community manager, la persona asignada para gestionar y administrar sus redes sociales ¿en qué horario va a contestar? revise por favor la ortografía y dele los diálogos de valor, también ofrézcale su calendario de eventos y promociones para que no estén improvisando.

10. Por favor, el material gráfico (fotos, videos, etc) así como el audio que sean libres de derechos, pregúnteles sobre eso porque luego ahí los andan sancionando y no saben ni porqué.

Listo, considere los 10 puntos anteriores y evite falsos positivos por favor, para todo lo demás ADK Marketing :)

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.