¿ y el T-MEC ?

A mitad del año escribía en este espacio refiriéndome a la reciente aprobación del T-MEC por el Senado mexicano y que era una buena señal del gobierno en favor de mantener abierta la economía; quedaba entonces pendiente la respectiva aprobación por los cuerpos legislativos de Canadá y Estados Unidos

Al paso de los siguientes cinco meses, el proceso se fue estancando e incluso mandando señales de que posiblemente podría retrasarse su aceptación en estados unidos por la politización entre Demócratas y Republicanos por temas no comerciales que, al final, se interfirió con el proceso para que en este año fuera formalizado el acuerdo trilateral.

Los avances y retrocesos, la inestabilidad en el proceso norteamericano de revisión y aprobación de lo negociado (o rechazo, está esa posibilidad) ha tenido efectos en las inversiones y en proyectos de producción manufacturera en nuestro país. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en el sector manufacturero muestra una caída de hasta 30 por ciento de enero a septiembre; pero seamos honestos, la disminución no sólo se atribuye a la no ratificación del tratado, también ha influido la inseguridad que, la manufactura de exportación no ha sido ajena. Para las IMMEX, la inversión por medio de aportaciones de activo fijo sumó 6,382 mdd, pero comparando con el mismo periodo del 2018 es (-)1.47 por ciento y (-)2.59% contra los meses de referencia del 2017; a nivel nacional, la IED para las industrias manufactureras fue por 2 mil 973 millones de dólares

Nuestras importaciones de activo fijo en las empresas IMMEX, como en el resto del país la IED están en alerta, por decirlo de una forma coloquial, porque todavía no se logra la ratificación del T-MEC, porque las empresas si el TLCAN va a continuar pero además no saben bien cómo van a operar con las nuevas reglas de origen para aumentar el contenido regional, por ejemplo, así como los requerimientos adicionales que se impondrían en materia laboral más allá de la reforma que se está haciendo en nuestro país.

Esto último es importante porque se dice que en Estado Unidos se está dibujando un esquema de certificación de parte de instancias estadounidense sobre el comportamiento laboral en empresas mexicanas. Aunque no sólo está el tema de esa certificación: también las empresas de manufactura de exportación están pendientes sobre lo ajustes a los salarios -y prestaciones en consecuencia- que tendrán que ofrecer a los trabajadores y sindicatos en general y, en particular a las empresas del sector automotriz y otras industrias que vayan a exportar a la región del T-MEC bajo las nuevas reglas de origen.

Regreso a la inversión extranjera. Durante los primeros nueve meses, la captación en la fabricación de automóviles y camiones disminuyó 13 por ciento, comparada la cifra contra el mismo lapso del 2018 cuando se registraron 2 mil 137 millones de dólares.

Al momento de escribir esta columna, están reuniéndose los representantes mexicanos con los estadounidenses del señalado Tratado; parece ser que van desechándose los planteamientos sobre los inspectores internacionales en empresas mexicanas y la autoridad aduanera de Estados Unidos para impedir el paso de mercancía mexicana producida por trabajadores con sindicalismo cuestionable.

Así, en principio, podría la siguiente semana, la primera de diciembre, entrar a revisión y votación por los legisladores de Estados Unidos. Esperemos una semana para ver cómo se encamina el sinuoso proceso.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.