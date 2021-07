Gobierno indolente y cruel

Si algo nos ha dolido, decepcionado e indignado a todos, ha sido el abandono de López Obrador para los niños con cáncer. Hasta hoy casi 1,700 niños han perdido la batalla, por falta de medicamentos que antes de este gobierno si recibían.

¡Mil setecientos! No es un número, los números son fríos, se trata de niños pequeños, con derecho a la salud, con ganas de vivir, con padres que los amaban, los apoyaban, que desesperados veían cómo sin medicamentos, se apagaba la vida de sus hijos, sin remedio. Muchos padres de los niños que aún están luchando, han tenido que vender su carro, hipotecar su casa, endeudarse de por vida para adquirir los insumos oncológicos carísimos que necesitan sus hijos y no es de extrañar. Quienes tenemos hijos, sabemos que, ante la enfermedad del hijo, todo lo material pierde valor y hasta quisiera ser uno mismo el enfermo, pero no ver al hijo sufrir ¿Cómo puede el presidente López ser tan indolente, ante tanta tragedia de miles de familias?

Circula en redes el video de un niño dando el siguiente mensaje:

“Hoy en México, miles de niños estamos librando la batalla de nuestras vidas, cada día entre la vida y la muerte. Sabemos que nuestras familias hacen lo posible por ayudarnos, y que los doctores se esfuerzan por mantenernos a salvo. Pero hay alguien a quien NO le importamos, desde mi cama de hospital, mi mamá mi compañero de cuarto y yo, lo vemos poniendo excusas, y diciendo que todo está bien. Los tres sabemos que miente. Esa persona es el presidente de México, que tiene oídos sordos y ojos ciegos para todos los enfermos. Nosotros solos no podemos, ayúdanos a que él nos escuche y nos ayude; no pedimos mucho, pedimos que, en vez de una refinería o un avión, los enfermos seamos su prioridad. Gracias.”

Recientemente, padres de estos niños, se organizaron y manifestaron ante el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, exigiendo el medicamento que puede salvar la vida de sus pequeños. Su respuesta fue indignante al calificarlos de golpistas, al querer provocar un golpe de Estado, algo completamente absurdo de alguien indolente, incapaz y cruel.

Pero, ¿Por qué razón no hay medicamentos?

PISA es la principal fabricante de medicamentos oncológicos en México y Latinoamérica y una de las cinco más importantes del mundo. PISA no boicoteó la compra de medicamentos. COFEPRIS le suspendió su fabricación por una falta administrativa, sin considerar que no había más fabricantes de esos productos en México, como tampoco existe un mercado de medicamentos en el mundo disponibles para cualquier postor. No es una guerra de PISA contra el gobierno, es un abuso de autoridad del gobierno hacia PISA, quien invirtió una cantidad impresionante de recursos en modernizar instalaciones, que, al carecer de autorización del gobierno, no pueden producir una sola clave del medicamento; tienen paradas las máquinas y los técnicos.

En resumen, un encono del gobierno de AMLO contra PISA, vale más que el saldo mortal de miles de niños, mujeres y hombres, y todos los enfermos de cáncer que, sin medicamentos, correrán la misma suerte. ¡Esto es inconcebible!

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.