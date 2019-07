Por una misteriosa casualidad los últimos cuatro artículos de mi cosecha inician con la letra ce: ciscar, cenzontle, chirrión y chelo. Hoy, se publica el quinto de la serie, cuya palabra inicia con ce-hache: chichón. A propósito, le recuerdo que la che como la doble ele ya no están incluidas en nuestro alfabeto como letras independientes por ser dígrafos, que es la unión de dos letras existentes.

Bueno, ¡ya chole de aclaraciones alfabéticas! Mejor paso a desmenuzar la palabra de hoy. Pero, ¿a qué chichón me refiero primero? Pues depende de lo que quiera decir. Aunque bien visto y, en cualquier caso, todo chichón es una protuberancia…

¡Claro, con sensibles diferencias! Un chichón puede ser un chipote en la cabeza originado por un golpe o… a ver cómo explico lo del otro chichón sin ser impertinente. ¡Ah, ya sé! Con un cuento:

“Hubo una vez un médico quien rendido por una larga jornada de trabajo decidió irse a su casa a descansar. Así se lo anunció a la enfermera que lo asistía; pero ella, con apremio le dijo: -Doctor, en la sala de espera está una señorita con unos chichones… El médico no la dejó terminar, se puso la bata al vuelo al mismo tiempo que con urgencia le ordenaba: - ¡Hágala pasar de inmediato! El médico cumplió con su deber, la paciente se fue y la enfermera recibió el siguiente regaño: ¡Lo que la señorita presentaba eran hematomas e inflamaciones… no chichones!”

Ya verá líneas abajo que el médico tuvo sobrada razón (al menos etimológica) para su efímero entusiasmo. Pero en México es usual aludir a un chichón cuando no referimos a un chipote y hasta nos curamos en salud antes de producirlo: “No respondo chipote con sangre, sea chico o sea grande”.

LA PALABRA DE HOY: CHICHÓN

Tanto chichón como chipote provienen del náhuatl. Chichón es aumentativo de chiche o chichi que es pecho o seno de la mujer. Ahora bien, chichi es acortamiento de 'chichihualli' igual a mama o teta, órgano glanduloso del que emana leche en condiciones de amamantar.

De dicho nahuatlismo, surgen frases y refranes como. “Andar pidiendo chichi” (ayuda, facilidades o prebendas), Y, ante lo imposible: “¡Buscarles chichis a las hormigas!”

Chipote -a su vez- proviene de 'xixipóchtic' que lo mismo indica hinchado que golpeado. Y chipotudo “que tiene varios chipotes” o complicaciones. Un refrán muy mexicano dice: “O todos parejos o todos chipotudos”, algo así como “o todos coludos o todos rabones”.

DE MI LIBRERO: DICCIONARIO DEL NÁHUALTL…

El connotado Carlos Montemayor coordinó la realización del copioso “Diccionario del Náhuatl en el español de México”; o, dicho de otra manera, como el náhuatl está vivo y presente en el hablar cotidiano de los mexicanos.

Con frecuencia recurro a sus definiciones y en particular me gusta la sección número V: “Análisis de nahuatlismos polémicos” en donde señala lo siguiente de la palabra chipote: …

“…Rémi Siméon (1827-1890) lexicógrafo francés, en su Diccionario del náhuatl, registro 'xixipochalhuia' como “contusionar a alguien, hacerle chichones” …

Pero, a pesar de lo dicho, un chipote no siempre es un chichón.











*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad