10 ideas para el emprendedor millennial

La generación “millennial” podrá ser motivo de crítica, análisis, burla o quejas, pero una cosa sí es cierta: son una generación con acceso a educación, sin temor al cambio, adaptables a diferentes condiciones, originales, siempre buscando ser originales y con tendencia para emprender.

Hoy te quiero compartir 10 tendencias que hacen “fit” con la forma de pensar de esta nueva y creativa generación de emprendedores.

1.- Adiós a los créditos, bienvenidos al “bootstrapping”. La nueva generación no quiere estar atada y está dispuesta a emprender con poco o nada de dinero, muy complicado sí, pero también libre de compromisos, tasas de interés y obligaciones bancarias. ¡Alerta Bancos, alerta!

2.- Innovación abierta. El mundo de las startups vive un nuevo estilo y esto se debe al concepto “Open Innovation” en donde los grandes corporativos hacen equipo con incubadoras y aceleradoras para vincularse con el mundo de los emprendedores, especialmente de generación millennial. Un ejemplo de esto es BlueBox y sus más de 20 programas corporativos en Latinoamérica.

3.- SmartWorking. El teletrabajo vs. el presencialismo gana terreno, también las nuevas formas de contratación por proyecto llamadas “gig economy” se fortalecen, así como la preferencia por contratar personas más por habilidades que por un currículo académico sólido.

4.- Todo en la nube. No se concibe el trabajo moderno sin el uso de la “nube” para la colaboración en línea, comunicación, redes sociales y almacenamiento de datos.

5.- Centrado en la persona. La personalización y las experiencias son tendencia en el nuevo mundo del emprendimiento. Desde el despachador de gasolina hasta la renta de una habitación de hotel estará centrada en despertar experiencias, vivencias, emociones y muchas fotos en Instagram.

6.- Socialismo emprendedor. Tal vez exagero con el concepto pero la idea de democratizar y masificar los servicios básicos como la educación, salud o alimentos es toda una interesante y necesaria tendencia del emprendimiento. Yo estoy 100% a favor.

7.- Branding y más branding. Una cosa es el diseño y otra cosa generar valor real, el branding es justamente eso: dar valor a una marca a través de la historia, la imagen, los colores, la experiencia, la calidad, entre otros elementos. Los emprendimientos de hoy dan enorme peso al branding porque los creadores saben del valor y los consumidores pagan por ello.

8.- Transparencia. Los consumidores de hoy demandan transparencia en los procesos y lo vemos por todos lados. Desde Amazon dando cuenta de todo el proceso de compra, embarque y entrega, hasta pequeños negocios como La Floristería en Tijuana que comunica al cliente desde el pedido, el armado del arreglo floral, camino a la entrega y la entrega personalizada misma.

9.- Inteligencia artificial. La idea de la I.A. es hacer que las máquinas sean capaces de desempeñar funciones humanas con más eficiencia. Habrá muchas oportunidades aquí, en cyberseguridad y en la voz digital.

10.- Voz digital. Ace años las empresas tuvieron que modificar sus páginas web para que fueran responsivas en tablets y celulares, la tendencia hoy es que todo habrá de modificarse para adaptarse a la voz. Google y otros buscadores ya están trabajando en algoritmos para reconocimiento de voz y dar respuesta al mismo tiempo. Ejemplo: Alexa, Siri y otras amigas.





* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.

