Dejaron tendidos en el terreno a los Águilas en el Juego 1 de las Semifinales

Hermosillo, Sonora.- Águilas de Mexicali fueron dejados en el terreno en extra innings ya que perdieron 4-3 ante los Naranjeros de Hermosillo, en el primer juego de las semifinales que se disputó en el Estadio Fernando Valenzuela.



Con esta dolorosa derrota, los emplumados se colocan abajo 1-0 en una serie a ganar cuatro de siete encuentros.



Con el juego empatado 3-3 y cerrando la décima entrada, César Salazar sacó doblete a la pradera derecha que aprovechó Agustín Murillo para llegar al plato y obtener el triunfo de 4-3.



Hermosillo tomó la delantera desde el primer acto con un rodado dentro del cuadro de Isaac Paredes que mandó al plato a Juan Carlo Gamboa para colocar la pizarra de 1-0.

La respuesta de Mexicali fue hasta el tercer inning, donde Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo a la pradera central, Javier Salazar aprovechó su velocidad para llegar a home desde la intermedia y empatar el score momentáneamente 1-1.Los sonorenses emparejaron los cartones en la parte baja del séptimo acto, Paredes impulsó a José Cardona con un sencillo al jardín izquierdo para el 2-2 momentáneo. Luego, Aaron Altherr que aprovechó Jasson Atondo para dejar la pizarra de 3-2.

En la novena alta, Reynaldo empató el juego por segunda ocasión con un sencillo donde Norberto Obeso aprovechó un error del jardinero Grant Witherspoon para tocar el plato y empatar de nuevo el juego 3-3.Hoy, Águilas y Naranjeros disputarán el segundo encuentro de la serie, donde David Reyes (0-0) será el encargado de abrir por Mexicali después sufrir una lesión en el talón derecho y enfrentará a Zach Matson (0-0). La cita es a las 18:30 horas, tiempo de Baja California en el Estadio Fernando Valenzuela.123 456 789 10 C H E001 000 101 0 3 7 0100 000 200 1 4 11 1PG: Luis Márquez (2-0)PP: Fernando Lozano (0-3)SV: No hubo.HR: No hubo.ESTADIO: Fernando Valenzuela.DURACIÓN: 3:51ASISTENCIA: 16,739