Águilas dividió triunfos pero sacó serie ante Yaquis

Ciudad Obregón.- Águilas de Mexicali dividió triunfos, pero aseguró la serie ante Yaquis de Ciudad Obregón por pizarras de 4-1 y 1-0, ambos cotejos se desarrollaron en el Estadio Yaquis.



En el primer juego, Águilas tomó el control del juego desde el tercer acto con un doblete de Javier Salazar quien mandó a la caja registradora a Moisés Gutiérrez para el 1-0. Los sonorenses reaccionaron en la misma entrada con un imparable de Isaías Tejeda al jardín central, aprovechó Francisco Córdoba para el 1-1.



La novena emplumada volvió a tomar ventaja con un cuadrangular solitario de Reynaldo Rodríguez quien sacó la pelota por la pradera izquierda para dejar las cuentas de 2-1 en el quinto inning.

El triunfo fue para Patrick Weigel (2-2) con dos tercios, un pasaporte y dos chocolates, el descalabro se lo llevó Faustino Carrera (1-3) trabajó cinco entradas, dos imparables, dos rayitas, tres pasaportes y ocho ponches. El rescate fue para Jake Sánchez (15) con un hit y un ponche en un inning de labor.Para el segundo compromiso, Águilas sufrió su cuarta blanqueada en la presente temporada ya que perdió 1-0. La única carrera llegó en la quinta baja con un elevado de sacrificio de Josuan Hernández y mandó al plato a Luis Avilés Jr., para anotar la rayita del triunfo.La victoria fue para Edwin Fierro (5-0) con dos tercios de labor. El descalabro fue para Fernando Lozano (2-3) recibió daño de tres indiscutibles, una carrera y dos pasaportes en cuatro entradas y un tercio. El salvamento fue para Felipe González (3).EQUIPO 123 456 7 C H EMEXICALI 001 010 2 4 5 0OBREGÓN 001 000 0 1 6 1PG: Patrick Weigel (2-2)PP: Faustino Carrera (1-3)SV: Jake Sánchez (15)HR: MXL: Reynaldo Rodríguez (4)ESTADIO: Estadio YaquisDURACIÓN: 2:54ASISTENCIA: 6,812EQUIPO 123 456 7 C H EMEXICALI 000 000 0 0 7 0OBREGÓN 000 010 x 1 3 0PG: Miguel Aguilar (1-0)PP: Edwin Fierro (5-0)SV: Felipe González (3)HR: No hubo.ESTADIO: Estadio YaquisDURACIÓN: 2:28ASISTENCIA: 6,812