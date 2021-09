"Ya no aguanto este calor"; mujer se rapa y se hace viral

El momento comienza con la mujer que trae unas tijeras en las manos y se empieza a cortar el cabello mientras grita: "ya no aguanto este calor, ya no lo aguanto, hay que calor" y desesperadamente comienza a cortarse mechones de su cabello hasta tener un gran bonche en el suelo.

"Pues ya me rapé y si va a tener más vistas toda rapada, pues de una vez me rapo toda que al cabo me crece bien rápido el pelo", dice la mujer a otra, quien de acuerdo a lo que se interpreta en el video desaprueba la reacción que tomó de raparse el cabello, indica Milenio.

Pero el video no acaba ahí, la mujer ahora se pasa la rasuradora por el cabello para ahora sí, tener el cabello rapado y le pide ayuda a quien graba el video para que pueda quedarle el cabello parejo.

"Ay, maldito norte me está volviendo loca, el sueño americano ya dispertó (sic)", grita la mujer, mientras se pasa la rasuradora por la cabeza.

En otro video, la mujer le hace un homenaje a la estrella del pop, Britney Spears, luego de que en los comentarios hicieran alusión a lo que hizo La Princesa del Pop hace unos ayeres. En él, la mujer se pone a bailar con una peluca para después quitársela, mientras se agacha.

Mientras que en otra grabación, la mujer agradece a las personas que comentaron positiva y negativamente su video y dice que aprenderá de todos los comentarios que pusieron en su tiktok

"Aquí está mi nuevo look, me siento a gusto, me siento feliz, ya tenía mucho tiempo queriendo hacer esto y pues dije antes de que me haga más vieja, me lo voy a hacer y me siento maravillosamente bien. El calor se me bajó, pero me siento a gusto, me siento feliz, este era uno de los sueños locos que tenía en mi vida y ya lo logré", comentó la mujer.