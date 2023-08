Wingstop y Bachoco aprovechan polémica "Yahritza y Su Esencia " para publicidad 

CIUDAD DE MÉXICO.-En un giro inesperado, la agrupación musical Yahritza y Su Esencia ha sacudido las redes sociales con declaraciones que han generado una avalancha de reacciones, memes y videos. Durante una reveladora entrevista exclusiva con el medio "Soy Grupero", los comentarios de los miembros del grupo han desencadenado un torbellino de controversia.

Las opiniones críticas de la agrupación hacia ciertos aspectos de la cultura mexicana, especialmente la gastronomía, no pasaron desapercibidas. Jairo Martínez, uno de los integrantes, confesó su particular gusto por la delicadeza en su alimentación, declarando:

"Soy bastante delicado y prefiero disfrutar de chicken, puras alas y que no tengan chile, no me gusta nada de eso", dijo.