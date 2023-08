Presunta mamá de Yahritza defiende a su hija tras recibir 'hate' por criticar a México

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la agrupación Yahritza y su Esencia se encuentra en el ojo del huracán por sus comentarios donde señalaron que no les agradaba el sazón de México ni el país como tal.

Dichas palabras desataron la furia del país entero y rápidamente comenzaron a 'cancelarlos' y a no querer escuchar su música más.

A pesar de que la vocalista pidió una disculpa al público, aseguró que ella y su agrupación eran mexicanos y amaban al país, pero ya era demasiado tarde porque el 'hate' no paró de llegarles y durante días las críticas continuaron.

Ahora, en TikTok circula un video en donde una mujer sale en defensa de los jóvenes y presuntamente se trata de la mamá de la vocalista.

"Yo sí se los doy, me vale verg*, a huev*... pero por qué se están bajando los números, pa' qué se bajan... se me fueron 2 mil... ¿dónde están todos? no se me vayan... pueden ir a ching*r a su madre, vayan a hablar de la gallera, no metan a Yahritza, métanme a mí a ching*r a su madre", se le escucha decir.



Los comentarios de la mujer causaron nuevamente escándalo entre la audiencia, pues aseguraron en comentarios que esto solamente dañaba más la imagen de la joven y su proyecto musical.