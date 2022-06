Viral: Usa a su perico como claxon en la bicicleta

Un abuelito usó a un loro como claxon en su bicicleta, esto ha generado muchas reacciones pues para muchos es algo inaceptable, mientras que para otros sólo fue un momento de diversión.

Fue en TikTok, desde la cuenta de @cristhian_0326 en donde se publicó la grabación

De acuerdo con el polémico video, un hombre aparece en una bicicleta en la calle y en el manubrio, un loro lo acompaña.

Como si fuera una campana o claxon, el hombre toca al loro y éste empieza a realizar sonidos. luego de el momento, un grupo de jóvenes se comenzaron a reír; mientras tanto el hombre en su bicicleta cruza una vialidad, indica Milenio.

Este clip se viralizó con varios likes y comentarios divididos. Para muchos fue como el timbre de Pedro Pica Piedra, mientras que para otros fue algo inaceptable:

“El timbre de los Pica Piedra”; “Owww que hermoso”; “Encontré otra función para aves jaja”; “Por estas cosas es que pago internet”; “El claxon del futuro”; “Ese claxon no lo tiene cualquiera”; “Lo golpean cómo no va a gritar”; “Pobre loro”; “Que no se repita la historia”, se lee entre las reacciones.