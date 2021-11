Viral: Se conocieron por Facebook y en Zoom se casaron sin verse en persona

Una pareja se casó por Zoom, luego de que se conocieran por Facebook durante esta pandemia por coronavirus, Covid-19. ¿Un efecto de la pandemia? El caso de los ahora esposos le ha dado la vuelta al internet y se ha vuelto viral.

Los protagonistas son Ayse de 26 años. Ella vive en Liverpool, Inglaterra. Por su parte, Darrin tiene 24 años y vive en Estados Unidos. Y pese a la distancia, ambos comenzaron a conversar por aplicaciones.

De acuerdo con The Sun, ambos se enamoraron cuando ella ingresó a un grupo de Facebook para conocer personas alrededor del mundo. Fue así que comenzaron hablar. Sin embargo, como si se tratara de una escena de película, ambos quedaron flechados al conocerse por videollamada e iniciaron una relación amorosa.

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, dijo según BiobioChile.

El noviazgo virtual de ocho meses se transformó el día que Darrin llamó a su pareja para darle una sorpresa: proponerle matrimonio por Zoom. Ella de inmediato respondió que sí.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, aseguró la novia.

Finalmente, la pareja se casó virtualmente por videollamada de Zoom; se espera que en dos meses se puedan reunir para iniciar su vida de esposos en la vida física, indica Milenio.

“No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, concluyó la joven –según BiobioChile–.