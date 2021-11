Viral: Pareja se cae en efusivo reencuentro

En redes sociales encontramos videos divertidos e impresionantes; tal es el caso de una pareja que rápidamente se volvió viral luego de que fuera grabado su reencuentro, y es que su emoción por verse era tanta que ninguno midió sus fuerzas y ambos terminaron en el suelo.

Fue a través de TikTok que se compartió el video que suma la impresionante cantidad de 15 millones de likes y miles de comentarios.

Fue la usuaria @loreeaaluisaa quien compartió las imágenes de la fuerte caída de los jóvenes en lo que fue un intento fallido de abrazos, pues podemos ver a una joven salir corriendo del auto para encontrarse con su pareja, pero lo hace a tal velocidad que termina resbalando y cayendo, tirando además a su novio, indica Milenio.

"Disfruten cómo mi hermana se parte entera", se lee en la descripción del video.

Pero, sin duda alguna lo que más llamó la atención de los usuarios es que, después del fuerte golpe que se llevó la pareja de enamorados, ambos siguen con la euforia a tope, pues rápidamente se levantan y ella brinca a los brazos del joven para abrazarse.

No cabe duda de que los videos de caídas siguen estando entre los favoritos en redes sociales, pues de alguna manera resulta divertido cuando la gente cae sin lastimarse, y es que no podemos negar que siempre al momento de reencontrarnos con nuestros seres queridos podemos estar tan emocionados que no medimos nuestras fuerzas.