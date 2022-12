Viral: Organizan intercambio navideño de caguamas

Llegaron las fiestas de fin de año y para muchas personas ya es la oportunidad perfecta para compartir comida, regalos y experiencias con tus seres queridos.

Una de las tantas tradiciones dentro de estas fiestas son los intercambios que van desde los más tradicionales en donde se regalan tazas y chocolates, hasta regalos más costosos.

También hay quienes desarrollan su creatividad com es el caso de un usuario de TikTok que se ha vuerlto viral, indica Milenio.

Eder Doms decidió organizar un intercambio de caguamas personalizadas y decoradas, los resultados fueron simplemente geniales.

El video tiene más de dos millones de reproducciones y mostró cómo fue decorando su caguama hasta transformarla en el mismo cascanueces. Con la ayuda de una bola de unicel, pintura en aerosol y otros materiales, el joven se lució con su regalo de intercambio.

Los usuarios comenzaron a comentar demostrando asombro: “Que padrísima!! me la tomo y guardo el envase para la decoración de mis siguientes navidades. Feliz navidad”, “obvio no me la tomaría, la dejaría por las próximas 30 navidades” y “yo quiero una. Te quedó increíble”.