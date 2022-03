Viral: Niños cantan 'Arroz con leche' en versión feminista

En TikTok se hizo muy popular un video donde un grupo de menores cantan la popular canción infantil "Arroz con leche" , pero con diferente letra, el video fue grabado y compartido en redes sociales por su maestro, virilizándose el ejercicio pedagógico.

En pocos días se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se busca hacer conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la erradicación de estas formas machistas

La letra original dice lo siguiente:

“Arroz con leche, me quiero casar

Con una señorita de San Nicolás

Que sepa coser, que sepa bordar

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar

Me quiero casar y no sé con quién

Con esta sí, con esta no

Con esta señorita me caso yo”

La letra modificada del tema, en su versión feminista, dice lo siguiente:

"Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar.

Que crea en sí misma y salga a luchar.

En busca de sus sueños de más libertad.

Valiente sí, sumisa no.

¡Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!".

El contenido fue festejado, pues aseguran esta actividad es una forma de no normalizar la violencia contra las mujeres desde la niñez. Milenio