Viral: Mujer que se casó con un muñeco de trapo, dice que su relación esta en crisis

Una mujer con el usuario @Merivone Rocha en TikTok sorprendió a todos sus seguidores al mostrar que se acababa de casar con un muñeco de trapo al que nombra Marcelo, con quien supuestamente contrajo nupcias en diciembre del 2021 y ahora se encuentra atravesando una "crisis matrimonial".



El motivo por el cual su relación pende de un hilo es que la engaño, ya que lo vio colarse en un motel con otra mujer, lo cual tiene con el corazón roto, publica Mirror.



Meirivone ha sido noticia anteriormente después de hablar sobre su torbellino de romance con Marcelo, quien su madre hizo para ella después de escuchar sus quejas sobre la vida como una persona soltera que no tenía con quién bailar.





“La discusión fue fea y asustó [a nuestro hijo] que estaba llorando, así que le grité: '¿Ves lo que has hecho?' Le pregunté quién era la mujer y no respondió".

La mujer originaria de Brasil, afirma que ella y Marcelo ahora duermen en habitaciones separadas después de que descubrió que él la había estado "engañando" con otra mujer.“Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego comencé a mirar su teléfono y vi las conversaciones, lo que me aseguró que me estaba engañando. Seguía negando todo y decía que me amaba mucho, además de pedirme perdón. y llorando mucho.

Meirivone dijo: "Quería sacarlo de la casa, pero nuestro bebé está creciendo y en esta etapa extrañaría mucho a su padre. Además, el amor que siento por él me hizo perdonar, no completamente, pero no creo que pueda vivir sin mi marido.



"Necesito hablar con él, para que pueda decidir de una vez por todas que no engaña más y si lo hace una vez más, no lo perdonaré".