Viral: La mujer que contrajo matrimonio con muñeco de trapo, ahora tiene un hijo con él

Días anteriores se dio a conocer la historia de una mujer que contrajo matrimonio con un muñeco de trapo de nombre Marcelo, la mujer mujer con el usuario @Merivone Rocha en TikTok sorprendió a todos sus seguidores mostrando el gran día.



Además compartió una serie de grabaciones en los que se le puede observar usando un traje de novia acompañada del muñeco mientras al parecer unen sus vidas en matrimonio ante decenas de invitados.



“Quería una pareja de baile porque soy bailarina y no encontraba a nadie que bailara conmigo y mi madre elaboró un muñeco de trapo para que bailara conmigo, y una amiga mía me sugirió que le pusiera Marcelo, porque así es Merivone y Marcelo”.



Cinco meses después de la boda, Meirivone compartió en Instagram y TikTok la llegada de su primer hijo con Marcelo: otro muñeco de trapo al que decidieron llamar Marcelino y, según la mujer: “se parece mucho a su padre”.



En Instagram, hay un video donde aparecen un par de imágenes de ella durante su ‘embarazo’ con una panza prominente; incluso declaró que subió de peso en la ‘gestación’. “Él me dejó embarazada. Me hice la prueba, fue positiva. No podía creerlo”, aseguró.



Al igual que su boda, el ‘nacimiento’ fue transmitido en TikTok con 200 espectadores, quienes presenciaron el ‘parto’ donde un médico y una enfermera ayudaron a Meirivone durante 35 minutos para que Marcelino ‘llegara al mundo’.



De acuerdo con su testimonio, el nacimiento de su bebé fue como cualquier otro, donde hubo sangre, cordón umbilical y hasta placenta. “Es genial”, dijo.



A pesar de que ha declarado en diferentes ocasiones que le molesta cuando la gente la critica y le dice que su matrimonio es falso, lo cierto es que lo hizo para participar en un programa de televisión y así ganar una casa.



“Quiero ganarme una casa para mis hijos, poderlos sacar adelante, por eso me casé con Marcelo”, contó en uno de sus videos de TikTok. Esto mismo también lo ha compartido en su cuenta de Instagram.



“El año pasado surgió la idea de casarnos para poder aparecer ante la mayor cantidad de gente posible, con el fin de ganar una casa. Llegar a muchas personas para que esta noticia llegue a algún presentador o alguien que pueda ayudarme a hacer realidad este sueño de la vivienda propia”, escribió.



Además de Marcelino, Meirivone tiene dos hijos humanos y trabaja como empleada doméstica, locutora, influencer, mesera y pedagoga, según palabras de ella misma, pública El Financiero.