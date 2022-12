Viral: Mujer descubre que su esposo la engañaba con su hermano

Una mujer que en redes sociales contó la mala experiencia que vivió junto a su marido y hermano. Dice que su pareja la engañó con su propio familiar. La historia se hizo viral rápidamente y pidió a los internautas no reírse de su situación.

La usuaria @benyylareyna publicó un clip para contar que descubrió la infidelidad de su esposo, sin embargo, el 'trago amargo' sería doble porque su amante resultó ser el hermano de la mujer.

Añadió que no era la primera vez que su hermano se metía en una de sus relaciones sentimentales.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, se pude ver en la descripción del video.

La mujer comentó que una vecina le escribió y le mandó un video donde se ven dos hombres tomados de la mano mientras caminaban y le preguntó en broma si se trataba de su esposo, ya que ambos estaban de espaldas.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, expresó.

Ella muy enojada reconoció inmediatamente a los dos y pensó en ponerles una trampa para descubrirlos, pero bastó con que llegara a casa para encontrarlos en estado de ebriedad en la sala y besándose, a lo que reaccionó con un par de escobazos para correr de la vivienda a su esposo, indica Milenio.

Dijo que buscará mudarse lejos para olvidar lo sucedido y empezar de cero, aunque piensa en lo difícil que será vivir con la parte familiar por la traición de su hermano.

"Todo mundo se está riendo de mí, parece gracioso, que tu marido se acueste con tu hermano, la cosa está en que ya los corrí a los dos. Eramos muéganos, hermanos del alma, pero no es la primera vez que me pasa. Me pasó cuando tenía 17 años. Duele más por el tema familiar, al esposo lo puedo cambiar, pero a mi hermano cómo lo cambio, cómo cambio a la familia", comentó.

El caso se ha vuelto viral y ha tenido cientos de reacciones y comentarios.