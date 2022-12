Viral: Mapache ataca a una niña

Una pequeña de 5 años se encontraba afuera de su casa esperando el transporte escolar, para iniciar su día de manera cotidiana, pero no contaba con la astucia de un pequeño mapache alterado quien no dudo en abalanzarse sobre la pequeña.



El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad, donde se ve el rápido actuar de la madre de la menor quien no dudo en acudir a su rescate y quitarle de encima al mapache que estaba bien agarrado de una de las extremidades de la pequeña, con información de CBS.



Al deshacerse del animal ambas acudieron a revisión médica donde se reporto que se encuentran bien y solo fue el susto del ataque del alterado mapache.