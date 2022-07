Viral: Hombre trans espera mellizos

Ha causado revuelo la publicación de un hombre trans que pronto tendrá mellizos, se trata de Ian Alejandro Rubey, quien busca dar a conocer que los hombres trans también se embarazan.

Ian Alejandro Rubey de 31 años es un hombre trans que luego de estar embarazado se cuestionó si esto atentaba con su masculinidad. Sin embargo, entendió que hay diversidad y que él rompe con la norma.

Su caso se hizo viral gracias al activismo que realiza continuamente en las redes sociales. En éstas ha compartido imágenes de su ultrasonido, sus cambios físicos y más momentos de su embarazo, indica Milenio.

El joven dijo que para poder aceptar esta parte de su vida, primero tuvo que hacerse cargo de la niña que antes era:

“Emprendo una aventura bien pensada, eso de hacer las cosas "porque sí" nunca fue lo mío. Me embarco en un viaje que hace mucho vengo surcando, La Paternidad. Pude darle sentido a esa palabra cuando la hice mía. Nunca me fue fácil porque no la tuve presente. Antes incluso de empezar este proceso con mis niñes, tuve que hacerme cargo de mi propia paternidad. Ser el padre de la niña que fui en los noventa”, escribió en su cuenta de Instagram.

En otra publicación celebró que dos corazones laten en su vientre, asegurado que siempre los cuidará:

“Crecen y laten dos corazones en mi vientre de hembro. Acunan mis sueños y yo les espero. Papá les gesta y desde el deseo. Papá presente y en todo momento. Velaré mis niñes para que en este Golfo Nuevo. Emerjan dos soles que corrompan el suelo”, escribió.