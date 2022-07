Muchacho usa vestido de lentejuelas en su graduación y se hace viral

Un joven de 16 años usó un vestido rojo y lleno de lentejuela en el baile de graduación en su escuela y se volvió viral.

Apareció muy feliz en las imágenes y su mamá, Nina Green (quien tuiteó la foto) aseguró que estaba orgullosa de que su hijo fuera fiel a sí mismo y no quisiera imitar a los demás. Ésta sería la principal razón por la que decidió publicarlo en sus redes, indica Milenio.

"Tan pronto como salió del auto, todos vitorearon y yo estaba llorando, algunos de los maestros estaban llorando, porque él estaba siendo quien quería ser", expresó.

Agregó que hay personas en el mundo que todavía no entienden de respeto, aceptación y apoyo:

"Todos han sido un gran apoyo, y su grupo de año ha sido increíble. Si dejas que tu hijo sea quien es, no sacarás nada más que lo mejor de él. Hay personas en el mundo que todavía no entienden, pero el sentimiento de aceptación, no puedes vencer ese sentimiento. Estoy muy feliz por él."

Un día después de su publicación, cuando se dirigían a la marcha de Orgullo Gay en Londres, su teléfono no dejaba de vibrar con reacciones, likes y comentarios. Incluso, la estrella de Ru Paul's Drag Race, Michelle Visage, reaccionó a las imágenes.

"También recibimos retuits de H de Steps y del Dr. Ranj, fue increíble. Luego, en Pride, alguien en la marcha se le acercó y le dijo '¿eres el chico del vestido rojo? Creo que eres increíble'", dijo.

Sobre cómo los padres deben apoyar a sus hijos, contó que luego de la libertad para que su hijo usara el vestido en la graduación, recibió mensajes de otros padres de familia pidiendo consejos.