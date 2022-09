Viral: Estudiantes le regalan pastel lleno de dinero a maestra

En redes sociales se hizo viral el video de un grupo de estudiantes que se puso de acuerdo para hacer un peculiar regalo a su maestra de segundo grado. Los chicos decidieron agradecerle a su maestra por su dedicación.

El pastel tenía varios billetes enrollados que también eran parte del regalo para la docente. Esto fue realizado para celebrar el Día del Maestro en Argentina que se celebra el 11 de septiembre.

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían '¡abrí la torta, abrí la torta!'", dijo la maestra en entrevista para el medio Cadena 3.

Del mismo modo, también recibió un collar de plata que tenía grabado su nombre y un mensaje personalizado. Sin embargo, el pastel era lo que más emocionaba a los jóvenes , indica Milenio.

“Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía 'tire de aquí'. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando '¡seño sos millonaria, seño sos rica!'”, comentó entre risas.Cabe señalar que esta es la primera vez que la maestra celebró un Día del Maestro de manera presencialpor la pandemia.

“El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos”, finalizó Paula al agradecer a los padres de familia el gran gesto.