Viral: Elabora anillo para proponerle matrimonio a su novia

El romántico joven de nombre Zyon Clayton, quien vive en Cambridge, Reino Unido, se grabó a sí mismo haciendo un anillo de compromiso a pesar de no haber hecho nunca nada con tanta dificultad.



Zyon y su prometida Hollie Bruce, quienes llevan dos años y medio juntos, por lo que Zyon no podía esperar a hacer la gran pregunta en mayo de 2022. Quería crear algo único, que no se pudiera comprar y que, además, ahorrará algo de dinero en el proceso.

,este novato en la forja de metales no tenía ninguna experiencia antes de enfrentarse a una tarea potencialmente desalentadora, por lo que pasó unos seis meses planificando y aprendiendo a elaborar el anillo perfecto, publica Videlo.