Viral: Con vestido de novia llega a comprar a un Oxxo

Una pareja de recién casados decidieron parar en una tienda de autoservicio porque después de la ceremonia tenían un poco de hambre, a su hoy esposo se le hizo graciosa la escena y decidió tomar y compartir la fotografía acompañada con “#HistoriasEnOXXO.

El pie de la foto decía: Acabas de casarte y el hambre te hace pasar a OXXO ¡Esta es la historia de Ingrid! Mi historia es algo épica. El día sábado me casé y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto”.

La imagen con la mujer vestida de novia se hizo viral y los comentarios al respecto no se hicieron esperar “Que bonita, yo quisiese”, “Yo cuando me case”,”wow”, “está yendo por su promoción de tarjeta de Oxxo” entre otros comentarios.

La imagen fue compartida en las redes sociales de la cadena comercial, en ella se ve a la joven en la caja del lugar con su vestido de novia mientras pagaba su compra.