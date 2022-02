Festejan su boda con "pastel mágico”; reacción de la familia se vuelve viral

@alvaroelias es un usuario de TikTok que en más de una ocasión se ha vuelto viral; hace un tiempo compartió un video en el que le daba de comer a su familia “brownies mágicos”. La reacción de la familia al efecto del postre causó revuelo en redes sociales.

Al parecer el tema no quedó ahí ya que recientemente publicó un video con el título “El regreso del brownie mágico 2.0”. La hermana del joven en su boda dijo que un piso de su pastel tendría sustancias alucinógenas y lo compartiría con los invitados, indica Milenio.

Luego de repartir el pastel grabaron un video donde las reacciones de sus familiares fueron las que volvieron viral el TikTok ya que se puede apreciar como algunas disfrutan de la fiesta y del efecto causado por el postre, mientras que otros no lo recibieron tan bien, indica Milenio.

“Banda creí que era un piso de brillitos o un sabor diferente”, “Una pregunta, los invitados supieron que se les dio? porque si no, demanda les puede caer por darles eso”, “"La boda euphoriada no existe. La boda de euphoria en Life action”, “Hay personas que no le sienta bien, les puede dar taquicardia por eso si es su primera vez siempre pendientes” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

A algunos usuarios les pareció divertido, mientras que a otros les molestó, pero el usuario aclaró que cada persona fue avisada antes sobre los ingredientes que tenía el pastel y comieron bajo su consentimiento, adempas de aclarar que no había niños presentes.