Viral: Cliente de restaurante demuestra que las porciones está por debajo del peso normal

El joven de nombre Antonio Chacón expuso a un restaurante en Texas Roadhouse en Pueblo, Colorado, donde dijo que su bistec de 6 oz, según aparecía en el menú 'parecía una comida para niños'

Chacón había salido a una comida de cumpleaños con su familia cuando ordenó su comida favorita: costillas y bistec, con papas fritas y puré de papa, pero cuando le trajeron la comida de la cocina notó que el solomillo parecía "muy pequeño".

El joven no se quedo con la duda y fue a su carro donde tenía una bascula donde peso su porcion de carne la cual pesaba 3.68 oz, casi la mitad del peso que se había anunciado, lo que llevó al chef a rehacer su comida.

"Mi papá dijo 've a buscar la báscula que acabamos de recibir'. La agarré y pedí permiso. Me aseguré de preguntarle al gerente principal porque me habría sentido irrespetuoso al hacerlo si no lo hubiera hecho".

"Le pregunté al gerente '¿crees que puedo pesarlo?' Ella dijo 'sí, no hay problema. Adelante'. Corrí a mi auto. Tenía la báscula en mi caja de herramientas, llegue al restaurante lo puse en la báscula y pesaba 3.6 oz. El mesero dijo 'oh, pesará 4 oz o 5 oz'.

"Esa fue la primera vez que sucedió, pero no había pensado en pesarlo antes. Nunca supe que el bistec se encogiera. Supongo que lo hace un poco, pero no debería encogerse tanto".

Después de su queja y de pesar la carne, Antonio dice que el personal rehizo su comida e incluso le pidió al maestro chef que trajera su comida.

Antonio dijo: "Me hicieron un descuento. El mesero incluso se sorprendió. Dijo 'joder, tienes razón'.

"Dije 'sí, lo sé. He pedido esto muchas veces para llevar y sé lo que son 6 onzas'. Incluso hicieron que su maestro chef trajera un bistec nuevo para mí. Rehicieron el bistec. Se veía muy bien más grande y mucho mejor".

Después de su visita, Antonio compartió una publicación en línea nombrando y avergonzando al restaurante, lo que dejó a la gente dividida.

Numerosos usuarios de las redes sociales argumentaron que el peso indicado de la carne es antes de cocinarla, no después.

Pero Antion permanece imperturbable por la revelación y dice que otros clientes del restaurante deberían llevar balanzas para que ellos también puedan pesar su carne, pública mirror.