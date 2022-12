Video: Mujer asegura que fue Frida Kahlo en su otra vida

Desde la antigüedad se ha hablado sobre la reencarnación, hay algunas personas que si creen y otras dicen que es solo un cuento.

Y una de ellas, es esta chica que verdaderamente cree en la reencarnación, pues asegura que en su otra vida fue Frida Kahlo la pintora mexicana y lo cuenta a través de cuenta de titok @jessicagonzalezescritora, su historia se hizo tan viral que recibió una lluvia de críticas.

Según Ok Chicas, la mujer, asegura que a los 28 años tuvo un despertar espiritual que le trajo un millón de posibilidades para descubrir cosas. Bueno, la idea es que tras ese despertar se entero que ella había sido Kahlo.

He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba, yo he soñado con esos momentos",Comentó la chica en su video.