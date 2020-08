Vendedor de verduras regresa una bolsa con 150 mil pesos

En Argentina, un verdulero encontró una bolsa con 150 mil pesos, los cuales habían sido olvidados por una de sus clientas.

El hombre es identificado como Ronald y se dedica a la venta de verduras en Argentina, él asegura que nunca pensó que alguien a iría a buscar.

“Hace un mes atrás encontré una cartera en mi local. Yo no sabía de quién era y nunca pensé que alguien en algún momento iba a venir a buscarla, pero pasaron días, semanas, hasta que se cumplió el mes”, reveló el verdulero.

Asimismo, confesó que su padre le enseñó a no tocar cosas ajenas, por lo que en ningún momento abrió la bolsa y no sabía lo que contenía, indica 24 Horas.

“Mi viejo me decía: lo que no es tuyo, no lo tomes… Yo contaba que la dueña de aparecería”, mencionó.

La dueña fue a buscar la bolsa a la verdulería

Tiempo después, la dueña de la bolsa regresó al puesto de verduras de Ronald y le regresó a la mujer la bolsa con 150 mil pesos, lo que provocó su felicidad y agradecimiento.

“Fui a buscar la cartera y la señora empezó a llorar, me dijo que contenía mucha plata y que le salvé la vida porque era para algo muy importante”, narró.