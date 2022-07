Va al baño y al regresar descubre a su novia en Tinder

Una joven por medio de TikTok dijo que luego de ir al baño y regresar, descubrió que su novia estaba haciendo una búsqueda en Tinder (app para ligar y concretar citas).

De acuerdo con la grabación viral (en el que se usó el tema Te Felicito de Shakira), ella quería grabar a su novia cuando regresara del baño. Pero al hacerlo se dio cuenta que su pareja tenía el celular en la mano, y estaba revisando a otras prospectas en la aplicación de citas, indica Milenio.

"Me fui al baño, volví para hacerle un video bonito y me la encuentro así", colocó la mujer.

"No sé cómo enfrentarla", añadió.

El clip se llenó de reacciones, entre las que resaltaron los consejos de que mejor conozca a más personas y termine esa relación:

"La sensación es de derrota absoluta"; "Yo la dejo ahí", "Imagínate cuando no estás con ella";"Lo tuve que ver tres veces para darme cuenta de que no eran historias de Instagram. Ya sé por qué siempre soy la última en enterarme cuando me están engañando"; "Por lo menos no le gustaba ninguna"; "La gente que dice 'pero estaba rechazando', ¿todo bien? Si tienes pareja no creo necesario estar en una aplicación de citas", se puede ver entre los comentarios del video viral que ya tiene más de 240 mil likes y 7,1 millones de visitas.