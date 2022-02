Va a la estética para prepararse para sus XV años; la dejan pelona

Es bien sabido que se debe tener cuidado cuando acudimos a cortarnos o teñirnos el cabello, pues podemos llevarnos tremendas sorpresas. Así le sucedió a una joven que pronto realizará su fiesta de XV años y que se quedó sin cabello en Argentina.

Mediante un video, se mostró cómo le quedó el cabello luego de hacerse un procedimiento en una estética. Quitándose trozos completos de su cabellera, la joven demostró la forma en la que le arruinaron su pelo.

En entrevista para Telefe Noticias, la joven y su madre contaron la terrible experiencia que pasaron tras acudir a una peluquería. De acuerdo con su testimonio, la joven de nombre Sheila acudió a la estética para decolorarse un poco el cabello y estar lista para sus XV años, indica Milenio.

Dos veces antes ya había acudido al lugar sin tener algún problema. Por ello confío y puso su cabello en confianza. Sin embargo, el resultado fue fatal: su cabello se estaba cayendo.

"Lo dejó dos horas -el producto- pasa media hora, sale al balcón a fumar y le dije 'Pati ya pasó media hora' y me dice que no, que aún no y viene a checar y pasamos -a lavarse el cabello-. Cuando me empieza a lavar, yo empecé a sentir frío en mi cabeza. Me faltaba algo", explicó la joven.

Ante el incidente, llamó a su madre, quien de inmediato acudió al lugar. En medio de reclamos a la peluquería, doña Verónica –mamá de la quinceañera– sólo recibió como respuesta que el incidente se debió a un problema con un producto nuevo que estaban probando, indica Milenio. Además de que cuando llegó al lugar, su hija estaba en crisis, llorando por lo sucedido.

“La mandé como siempre, sólo era retoque… pasó dos horas y ella me dice ‘falta’. Me pareció raro…me empiezan a llegar mensajes de ella de ‘por favor, mamá ven, ven’ y caritas llorando. Me dice me dejó pelada, empiezo a temblar. Me manda una foto con el pelo en –el bote de basura–”, comentó la madre de la joven.

“Nos dijo que cambió el agua oxigenada y que era un problema de la fábrica”, contó Verónica a Telefe Noticias.

Asimismo,la quinceañera reveló que cuando ella reclamó lo sucedido, la encargada de la peluquería la ignoró y le dijo que se estaba volviendo loca:

“Cuando le dije que me estaba dejando pelada, la peluquera me pidió que no le hable que se estaba volviendo loca. Quería que me fuera y no me dejaba mandarle mensajes a mi mamá”, explicó la quinceañera.