VIRAL: ¿Vino se equivoca en la suma de su etiqueta? 

España.-Fue por Twitter una de las redes sociales populares, donde es tan fácil hacer algo viral con las palabras adecuadas. Esto se le ocurrió a un usuario pues al ver uno de los vinos españoles de Bodegas Alcardet, la marca hace un aproximado de dos años donde lanzo una campaña con un etiquetado de sus botellas muy particular, pero fue ahora donde volvió a ser parte de una discusión a partir de múltiples respuestas en Twitter.



Fue el usuario quien se identifica como Fernando Frías lanzó un Tweet en el cual se mostraban algunas botellas de esta empresa. En su etiqueta se puede ver la suma de ciertos números (748, 95 y 323) donde da como resultado final: 1066, como mensaje final lo acompaña “Correcto”

“La suma es de 1166 y no de 166 como dice el etiquetado”

Es verdad que quizá un niño en primeros grados de primaria seria capaz de hacer esta suma y podría decir que el resultado es incorrecto. “Pues no, no es correcto”, esto fue lo que escribió el usuario en Twitter y agregando la fotografía de los envases de vino. La suma es de 1166. El Tweet se hizo viral y ha alcanzado un total de 7375 Retweets y 883 mil Me gustas una suma bastante notable.

Pues no, no es correcto pic.twitter.com/8dxRDLMIZk — Fernando Frias (@FerFrias) April 30, 2022

La empresa respondió

Este vino sigue disponible a la venta en varios puntos, lo que si es verdad es que el inicio de esta venta comenzó hace dos años, fue ahora donde tuvo una mayor notoriedad y desde la empresa dan una explicación del “Error” matemático.

“Queremos que se vea que un cálculo incorrecto puede llegar a dar un producto correcto”, menciona Bodegas Alcardet. “Nosotros entendemos que pueden pasar cosas inesperadas”. Por lo que la uva con la que después hacen su producto “está expuesto a un clima diferente, a un entorno cambiante”, es por esto que surge la idea de reflejar ese cálculo cuya suma no es concretamente un resultado final, pero luego de que se bebe sí está lo que se quería.

Pues nada, lo probaremos pic.twitter.com/HRUUJCAlPj — Fernando Frias (@FerFrias) May 3, 2022

Si bien el usuario se llevo su botella para probar la calidad del vino haciendo saber que la curiosidad le ganó.

Estrategia novedosa

Fue sin duda una campaña de marketing que resultó con éxito y es por ello que siguen colocándola en los puntos de venta por toda España. “Aquí trabajamos un equipo joven y sacamos este tipo de ideas”, mencionan, alfo que “nos identifica” y que también hace que “nos diferencie de las otras bodegas mas clásicas”.

Esta empresa comenzó desde 1972, situada en Villanueva de Alcardete, de la provincia de Toledo, es un corporativo de muchos vinos, pero fue el “Correcto” quien se ha hecho más famoso. Ha reconocido que esta campaña y la forma de venta es lo que ha impactado, la productora da señales de que sin duda replicarán este tipo de estrategias.