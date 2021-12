VIRAL TIKTOK: Perrito callejero se mete a una casa por miedo a la pirotecnia

Debido a la Navidad, en redes sociales se han ido compartiendo distintas escenas en las que se les puede ver a miles de familias celebrando, sin embargo no todos la pasan bien y es que los animales suelen ser los más afectados.

Y es que la piroctecnia es una de las cosas que afectan a cientos de perritos que no pueden descansar ni dormir tranquilos, en TikTok se dio a conocer un video que en poco tiempo se volvió viral en la plataforma.

Karel Gutierres publicó un video en el que se puede ver como un perrito callejero entró a su casa para poder escapar del terrible ruido de los fuegos artificiales, a pesar de que en algunos países fue prohíbida, esto afectó a muchos animales que viven en la calle.

El perro al no poder soportar el ruido, salió corriendo y al ver la puerta de la casa de Karel abierta no dudo en entrar y hasta se escondió en el lugar más cercano y cerrado para no escuchar nada de ruido.

La mujer al verlo decidió grabar el momento y compartilor en TikTok actualmente tiene más de 13 millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “cuídalo hasta que se calme”, “estaría bien que cerraras la puerta”.