VIRAL TIKTOK: Mujer es víctima de asalto pero sorprende con su reacción

Gracias a las redes sociales se han vuelto virales un sin de historias en las que han dejado en evidencia la valentía de muchas personas a la hora de vivir la inseguridad de las calles en distintos paises.

En el siguiente caso que ha preocupado a miles de internautas que afortunadamente no pasó a una tragedia, debido a que una mujer dejó ver que tenía todo calculado a la hora de enfrentar un asalto.

En la grabación se puede ver que la mujer estaba esperando a que le abrieran la puerta de su casa cuando derrepente se acercaron dos personas en una motocicleta de una forma muy silenciosa para intentar quitarle el bolso.

Cuando la joven se dio cuenta de sus malas intenciones inmediatamente lanzó su cartera al patio del domicilio con todas sus pertenencias al ver lo que hizo, quisieron tomarla del brazo pero ella logró huir del lugar.

El video fue publicado por @vanvan_090 los usuarios hicieron llegar sus comentarios algunos no creyeron conveniente su reacción por la pudo haber puesto en peligro: “Algunos le disparan o golpean por hacer eso”, “Gracias a Dios no tenia arma, porque estos hasta por venganza te disparan”, “Menos mal no se vengaron, porque es riesgoso”,son algunos de los que se pueden leer.