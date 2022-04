VIRAL: Quiso ser modelo de cabello para obtener un cambio de look gratis y no estuvo contenta con el resultado

ESTADOS UNIDOS.- Algunas cosas no siempre salen como uno quiere o como espera, y en las redes sociales nos queda muy claro. Los videos virales sobre chicas o chicos que tienen un final diferente al que esperan siempre se vuelven tendencia por inusuales actos.

Hoy hablamos de una chica llamada Laura que tuvo una experiencia no tan grata y es que al tratarse de querer ser modelo para un cambio de look gratis más sin embargo se arrepintió después.

A través de la cuenta de Tik Tok @laurayoungy la joven compartió una experiencia que tuvo en el 2021 pues en esas fechas ella quería cortarse el cabello y pintarselo de un tono rosa, más sin embargo contó que le costaba alrededor de 300 dólares cantidad con la que no contaba.

Tal elevado precio ella decidió volverse modelo de cabello y obtener así el cambio de look que quería pero gratis.

Viral

Empieza el video mostrando los tipos de peinados que esperaba tener y que iba a obtener al final, segundo en el video sale como fue su resultado y para su sorpresa la persona que eligio el rosa eligio uno muy intenso y el corte era totalmente diferente al que esperaba.

"A veces las cosas gratis simplemente no valen la pena" fue la descripción que puso la joven en su video en la paltaforma hubo usuarios que, al conocer el caso de Laura, quedaron sorprendidos, pues no esperaban ver un cambio de look similar. Otros, en tanto, simpatizaron con ella y compartieron historias personales relacionadas al cabello.