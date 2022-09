VIRAL: Niña es captada escribiendo carta de desamor en transporte público

MÉXICO.- De niños todos tuvimos un primer amor en la escuela, a quien le regalábamos cartas dedicándole bonitas palabras.

Sin embargo hay veces que ese amor no es correspondido y puede llegar a provocarnos tristeza.

Viral

Eso fue lo que le pasó a una niña que fue captada en el camión público escribiéndole una carta de desamor a un compañero.

“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.

Un usuario en la plataforma de TikTok fue el encargado de grabar la escena y subirla a su cuenta donde rápidamente se viralizó.

Miles de usuarios le daban mensaje de apoyo a la pequeña y su triste carta, y no pudieron contener las ganas de saber que paso después y si esa carta llego a su destino.

El video ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones y más de 300 mil 'me gusta'.