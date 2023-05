VIRAL: Maestra prohíbe música de Peso Pluma a sus alumnos

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se ha convertido en uno de los más escuchados alrededor del mundo, entre todo esto el escucharlo se ha vuelto toda una polémica.

Una maestra se volvió viral en redes sociales después de que les prohibiera a sus alumnos el poner música del cantante, pues a lo que ella dijo está: "no es una canción correcta".

Fue desde la cuenta de TikTok de @maestramieldemaple donde se estuvo compartiendo un video en el cual se puede ver a la maestra negarle canciones a sus alumnos.

"Hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela", explicó la profesora.