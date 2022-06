VIRAL: Madres piden despedir a sensual maestra por "distracción a sus hijos" con su cuerpo

NUEVA JERSEY, Estados Unidos.- Se hizo viral la inusual historia de una chica que se encuentra en problemas solo por su cuerpo, y es que un grupo de madres de familia se unieron para que la despidan de la escuela en la que trabaja solo por ser sensual.

Historia viral

La mujer es maestra de preescolar, pero sin embargo las madres piensan que es una 'distracción' para sus hijos por su voluptuosa figura y eso no permite que se concentren en las clases.

La docente que se encuentra en Instagram como @toyboxdollz salió a defenderse y argumentó a su favor que no asiste con ropa destapada a dar clases ni con ropa inapropiada pues ella respeta su trabajo y confesó que los niños en esa edad aún no tiene pensamientos inapropiados con mujeres y asegura que todo es problema de los padres no de los niños.

En su red social también comparte imágenes de su gran talento que son obras de arte así como también fotos de ella que dejan ver su gran belleza y cuerpo.

En las redes sociales se ha vuelto viral este caso pues aseguran que son dos posiciones muy divididas y unos por su parte apoyan a la maestra en su trabajo y como maestra de arte en el preescolar y hay quienes también aseguran que su apariencia si representa un problema en el aprendizaje.

No cabe duda que los seres humanos siempre buscan él, pero de las cosas y no dejan ser libres a las personas solo por tener rasgos o cuerpos diferentes a lo habitual, sin embargo la maestra aseguro que seguirá con su profesión pese a que haya personas que les moleste o incomode.

