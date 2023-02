VIRAL: Le pide matrimonio a su amiga en el metro y ella lo rechaza: "no me hagas esto delante de la gente"

Este 14 de febrero, el mundo occidental suele estar dando muestras de amor y amistad a más no poder, aunque eso no quita el hecho de que el día no sea de mucho agrado para las personas que no están atravesando su mejor momento en cuanto al romance.

Este día ha servido como pretexto desde siglos atrás para hacer que las y los enamorados declaren sus sentimientos a través de mensajes o regalos, o bien, es aprovechado por muchos otros para pedir matrimonio a sus parejas sentimentales o intereses románticos.

Claro, las cosas no siempre salen como uno quiere, y este fue el caso de este joven que decidió declarar su amor y proponerle matrimonio a su amiga en el metro, cosa que no fue mucho del agrado de ella.

Mediante TikTok, el video del incómodo momento que vivió la chica se hizo viral, mostrando cuando ella y su amigo iban en el metro, sin saber que el joven ya tenía "algo" planeado.

El video muestra cómo el hombre comienza a dar un discurso con voz alta que difícilmente pasaba desapercibido entre la multitud que desvió su atención hacia él. Probablemente nadie imaginaba lo que estaba por hacer, menos su compañera.

Le pidió matrimonio frente a muchas personas que resultaron ser testigos del rechazo

El hombre sacó de su mochila una rosa y ante eso la gente comenzó a gritar de emoción por formar parte de un momento de declaración de amor. Sin embargo, fue cuando sacó un anillo de compromiso que todo adquirió un peso más formal; se arrodilló frente a su amiga, quien no quitaba la cara de sorpresa y no tomó para nada bien el "detalle" del chico.

La joven lo detuvo repetidas veces, pero el hombre no dejaba de hablar y repetir lo que sentía por ella, a pesar de que se veía a leguas que la chica estaba demasiado avergonzada. Ella intentó huir, pero los mismos pasajeros no la dejaban pasar mientras su amigo continuaba con su declaración.

Ante la frustración, la chica comenzó a llorar y dirigiéndose al sujeto dijo que no aceptaría su propuesta, pero el insistente pretendiente puso más presión sobre los hombros de la chica diciendo "no me hagas esto delante de la gente", mientras los otros pasajeros del transporte comenzaron a apoyar al hombre.

Luego de tanta presión, el hombre resultó ser el indignado

La chica ya estaba muy molesta, pues, aunque le siguiera insistiendo, ella marcó desde el inicio su decisión, y no fue hasta que el joven logró aceptar que ella no se casaría con él, se secó las lágrimas y salió solo del metro.

Como era de esperarse, el momento tuvo un alto alcance entre los usuarios de redes sociales, que se dividieron en bandos donde unos sentencian a la chica por rechazar al hombre por su detalle "romántico", y otros, sobre todo mujeres, que sabían que el sujeto sólo estaba poniendo presión sobre la mujer cuando era obvio que ella no le correspondía los sentimientos, pues genuinamente lo veía como su amigo.

