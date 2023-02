VIDEOS: La polémica historia de "amor" de un hombre y una muñeca de trapo que tuvieron hijos de juguete

En estas fechas es común ver las historias de las parejas enamoradas a las que les encanta presumir su romance en redes sociales y distintas plataformas del internet, así como también van llenando de amor las calles de las distintas ciudades para celebrar juntos el día de los enamorados.

De igual manera surgen y resurgen otro tipo de historias, como comúnmente se dejan ver las de desamor o incluso historias turbias que tienen más que ver con tragedias y crímenes que se hacen en nombre (o en contra) del amor.

El caso del hombre que se emparejó con una muñeca es sin lugar a dudas una mezcla de muchas cosas, pero no se puede negar que incluso con los actos más extraños el amor se ha hecho presente en esta historia.

Cristian y Natalia

La historia de Cristian y Natalia, un hombre cansado de la soltería y una muñeca de trapo incapaz de pensar por sí misma, se volvió viral el año pasado por la polémica que despertó esta extraña (e incluso un poco escalofriante) “relación amorosa”, sobre todo porque la muñeca ha sido señalada por los usuarios por, según ellos, tener la apariencia de un cadáver.

Sin embargo, actualmente no dejan de recibir atención, sobre todo porque se convirtieron en padres de dos niños de juguete y aparentemente esperan un tercero.

A través de TikTok fue que se comenzó a conocer esta extraña historia de amor, donde miles de usuarios no dejaron de mostrar su preocupación por el novio, quien aseguró que "de no ser por los muñecos, no tendría a nadie. No puedo quedarme solo".

Conforme los videos se compartían, las críticas y las burlas no cesaban, además de confrontaciones virtuales de internautas que le sugerían que buscara ayuda profesional por un posible problema psicológico. Sin embargo, el tiktoker ha llamado la atención por su peculiar estilo de vida al lado de su esposa de trapo, dejando ver en cada video que su realidad, a pesar de estar muy aparte de la del resto, también comparte escalofriantes similitudes, pues hacen "lo que todas las parejas hacen".

En su último video que fue publicado hace cinco días, deja ver que Natalia está embarazada nuevamente, por lo que se espera que en los próximos meses (o días, o semanas, o como sea que funcione el tiempo en los muñecos) den la llegada a su tercer hijo.

