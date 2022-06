VIRAL: La sorprendente respuesta de una madre a su hijo por quejarse del color de sus ojos

HERMOSILLO, Sonora.- Los mensajes que intercambiamos con nuestros padres suelen ser en veces muy cómicas y si los compartimos en redes sociales pueden generar gran repercusión y hasta hacerse virales.

Este es el caso en una conversación típica con una madre cuando un usuario en Twitter compartió lo que habría hablado con su progenitora.

Un joven español de nombre Pablo J. Álvarez ha ganado popularidad tras compartir una conversación de WhatsApp con su madre en la que le da una lección.

El joven le mando la foto en donde tiene un filtro con ojos azules y le escribe, "Si hubiese salido de la parte de los ojos azules de la familia" y le envía la fotografía.

Me desorino muchísimo hshshhshshshhhshahaha ������ pic.twitter.com/iqkkxHgFdg — Pablo J. Álvarez / �� (@pablojalvarez_) June 17, 2022



Pero, tras ello, su madre le respondió con una fotografía de una modelo rubia. "Si yo hubiera nacido así, no me hubiera casado con tu padre y tú no estabas ni con (ojos) castaños ni con azules", bromeó la madre dejando impresionados a todos los usuarios de Twitter.

El joven ha compartido la conversación en redes sociales y en menos de tres días ya supera los 17 mil likes y ha generado numerosos comentarios de los usuarios.

